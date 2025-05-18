الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

بالقرب من مركز تجنيد، مقتل ١١ شخصا في انفجار بالصومال

الشرطة الصومالية
الشرطة الصومالية

ذكرت قناة صوماليا في تقرير لها اليوم الأحد،  أن  11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب   آخرين بجروح، في انفجار بالقرب من مركز لتجنيد المتطوعين في الجيش في مقديشو.

مقتل 11 شخصا على الأقل بتفجير في الصومال

 

وأضافت  القناة في تقريرها  أن الحادث وقع في قاعدة دامانيو العسكرية في الصومال أثناء عملية تجنيد متطوعين للجيش الوطني الصومالي.

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ومن جانبها أفادت  إذاعة Dalsan بأن الهجوم تم بواسطة انتحاري نفذ الانفجار وسط مجموعة من الشباب الراغبين في الانضمام إلى الجيش.

ونقلت المحطة الإذاعية عن شهود عيان قولهم، إن عربتي ركشة (Cycle rickshaw) على الأقل قامتا بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة قبل وصول خدمات الطوارئ.

وقالت المحطة: ويبدو أن الهجوم كان يهدف إلى تعطيل عملية التطوع في الجيش. تعتبر القاعدة المستهدفة دامانيو مركزا معروفا لتدريب الجنود الجدد بالجيش الوطني، مما يجعلها هدفا رمزيا واستراتيجيا للجماعات المتمردة مثل حركة الشباب، التي تتصدى منذ فترة طويلة لأية عملية تعدف لإحياء مؤسسات الأمن الوطني في الصومال".

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الصومال مقديشو قاعدة دامانيو العسكرية

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