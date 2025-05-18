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خارج الحدود

53.339 شهيدا وأكثر من 121 ألف جريح.. حصيلة القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

أعلنت صحة غزة عن ارتفاع عدد الضحايا  في القطاع إلى 53.339 شهيدًا وأكثر من 121 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم إلى 125 شهيدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 106 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 50 شهيدا في خان يونس.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي السياق ذاته، شن جيش الاحتلال غارة على منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

واستشهد 3 أشخاص، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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