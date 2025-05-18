الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فرع كوفنتري بجامعات المعرفة الدولية يطلق النسخة الثالثة من معرض كلية الهندسة

معرض رحلة الهندسة
معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري

شهد فرع جامعة كوفنتري، المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالقاهرة بـالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق النسخة الثالثة من معرض "رحلة الهندسة" السنوي، تحت شعار "رحلة الهندسة"، في حدث مميز جمع بين الإبداع، الريادة، والطموح الأكاديمي.

معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري
معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري

وانطلق المعرض بحضور واسع من الطلاب، الخريجين، الأكاديميين، وقادة بارزين في القطاع الصناعي، بهدف مناقشة سبل تحويل المعرفة الأكاديمية إلى مشاريع ريادية مؤثرة.

وضم المعرض عرضًا مميزًا لمشاريع طلابية مبتكرة، نماذج أولية، وأبحاث تطبيقية، تعكس المستوى المتقدم للطلاب في كلية الهندسة، ورؤية الجامعة في التعليم التطبيقي وربط الطلاب باحتياجات السوق الواقعي، كما شهد الحدث تفاعلًا كبيرًا، حيث قدم الطلاب أفكارًا تصل إلى التنفيذ العملي، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز للابتكار.

معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري
معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري

تفاصيل ندوة من الفكرة إلى الشركة بجامعة كوفنتري

ومن أبرز فعاليات المعرض، عقدت ندوة حوارية بعنوان "من الفكرة إلى الشركة: كيفية خوض رحلة ريادة الأعمال"، ضمت نخبة من القادة في مجالاتهم: من بينهم المهندس أحمد السويدي، مستشار مجموعة جامعة كوفنتري البريطانية، وأحد رواد قطاع الطاقة والصناعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، والمهندس أحمد طارق، المتخصص في الإدارة البحرية والتوسع الاستراتيجي، والمهندس وائل حمدي، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي بإحدى الشركات الخاصة، والمهندس عبد الرحمن عبد اللطيف، خريج كلية الهندسة بجامعة كوفنتري، الذي قدم رؤية عملية حول الانتقال من الأفكار الأكاديمية إلى التنفيذ.

فعاليات معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري
فعاليات معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري

وناقش المتحدثون التحديات والفرص التي واجهوها، وشاركوا خبراتهم في بناء شركات ناشئة ناجحة، بدءًا من بلورة الفكرة، اجتياز العقبات المالية، وصولًا إلى التوسع ومواكبة متغيرات السوق.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشافعي، أستاذ وعميد كلية الهندسة بفرع جامعة كوفنتري:" إن معرض رحلة الهندسة ليس مجرد فعالية أكاديمية، بل منصة انطلاق حقيقية لقادة المستقبل، حيث تتحول الأفكار إلى واقع ملموس".

معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري
معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري

وأضاف أن الفعالية تؤكد التزام الجامعة بإعداد جيل من المهندسين المبتكرين من خلال تعزيز التكامل بين التعليم والصناعة.

من جانبه، عبّر أحد الطلاب المشاركين عن انطباعه قائلًا: "الموضوع ليس مجرد أفكار بل كيف نحولها إلى واقع، وهذا المعرض قدّم لنا الخطة الكاملة لتحقيق ذلك."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة كوفنتري فرع جامعة كوفنتري جامعات المعرفة الدولية رحلة الهندسة شركات ناشئة من الفكرة إلى الشركة

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: المؤتمر الطلابي لذوي الهمم منصة مهمة لعرض أفكارهم ومناقشة التحديات التي تواجههم

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببرنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

إشادة واسعة بتنظيم مصر للمنتدى الإقليمي الأوليمبي في العاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

حريق يلتهم 150 نخلة و9 مواتير ري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025 (آخر تحديث)

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

"مفيش إجابة صح"، خطأ في سؤال بمادة السيرة بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية