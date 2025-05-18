فرع كوفنتري بجامعات المعرفة الدولية يطلق النسخة الثالثة من معرض كلية الهندسة

شهد فرع جامعة كوفنتري، المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالقاهرة بـالعاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق النسخة الثالثة من معرض "رحلة الهندسة" السنوي، تحت شعار "رحلة الهندسة"، في حدث مميز جمع بين الإبداع، الريادة، والطموح الأكاديمي.

معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري

وانطلق المعرض بحضور واسع من الطلاب، الخريجين، الأكاديميين، وقادة بارزين في القطاع الصناعي، بهدف مناقشة سبل تحويل المعرفة الأكاديمية إلى مشاريع ريادية مؤثرة.

وضم المعرض عرضًا مميزًا لمشاريع طلابية مبتكرة، نماذج أولية، وأبحاث تطبيقية، تعكس المستوى المتقدم للطلاب في كلية الهندسة، ورؤية الجامعة في التعليم التطبيقي وربط الطلاب باحتياجات السوق الواقعي، كما شهد الحدث تفاعلًا كبيرًا، حيث قدم الطلاب أفكارًا تصل إلى التنفيذ العملي، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز للابتكار.

معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري

تفاصيل ندوة من الفكرة إلى الشركة بجامعة كوفنتري

ومن أبرز فعاليات المعرض، عقدت ندوة حوارية بعنوان "من الفكرة إلى الشركة: كيفية خوض رحلة ريادة الأعمال"، ضمت نخبة من القادة في مجالاتهم: من بينهم المهندس أحمد السويدي، مستشار مجموعة جامعة كوفنتري البريطانية، وأحد رواد قطاع الطاقة والصناعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، والمهندس أحمد طارق، المتخصص في الإدارة البحرية والتوسع الاستراتيجي، والمهندس وائل حمدي، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي بإحدى الشركات الخاصة، والمهندس عبد الرحمن عبد اللطيف، خريج كلية الهندسة بجامعة كوفنتري، الذي قدم رؤية عملية حول الانتقال من الأفكار الأكاديمية إلى التنفيذ.

فعاليات معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري

وناقش المتحدثون التحديات والفرص التي واجهوها، وشاركوا خبراتهم في بناء شركات ناشئة ناجحة، بدءًا من بلورة الفكرة، اجتياز العقبات المالية، وصولًا إلى التوسع ومواكبة متغيرات السوق.



من جانبه، قال الدكتور محمد الشافعي، أستاذ وعميد كلية الهندسة بفرع جامعة كوفنتري:" إن معرض رحلة الهندسة ليس مجرد فعالية أكاديمية، بل منصة انطلاق حقيقية لقادة المستقبل، حيث تتحول الأفكار إلى واقع ملموس".

معرض رحلة الهندسة بجامعة كوفنتري

وأضاف أن الفعالية تؤكد التزام الجامعة بإعداد جيل من المهندسين المبتكرين من خلال تعزيز التكامل بين التعليم والصناعة.

من جانبه، عبّر أحد الطلاب المشاركين عن انطباعه قائلًا: "الموضوع ليس مجرد أفكار بل كيف نحولها إلى واقع، وهذا المعرض قدّم لنا الخطة الكاملة لتحقيق ذلك."

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