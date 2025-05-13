بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببرنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

أدى طلاب المستوى الأول ببرنامج كلية الهندسة بالجامعة الأهلية، التابعة لمحافظة قنا، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ بجامعة جنوب الوادي الأهلية، وذلك بمبنى هندسي 1، ومبنى هندسي 2.

انتظام الامتحان وحسن سير العمل بمختلف اللجان

وأجرى الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي، والدكتور عبد الرحيم يوسف مدير البرنامج، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الامتحان وحسن سير العمل بمختلف اللجان، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، وإشراف الدكتور عبد الرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة.

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