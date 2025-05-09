الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

إشادة واسعة بتنظيم مصر للمنتدى الإقليمي الأوليمبي في العاصمة الإدارية

المنتدى الإقليمي
المنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي

أشاد اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا»، برئاسة الجزائري مصطفى براف، بتنظيم مصر المتميز للمنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي، الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 5 مايو الجاري. 

وأكد أن حسن التنظيم المصري ساهم في تحقيق نجاح باهر لهذا الحدث القاري، الذي يمثل محطة رئيسية لتعزيز التعاون الأولمبي بين الدول الأفريقية، ويمهد الطريق نحو مستقبل رياضي أكثر إشراقًا في القارة.

ولاقي المنتدي الذي أقيم لأول مرة فى مصر ردود فعل إيجابية على كافة الأصعدة نظرا لخروجه فى شكل رائع ومتميز بفضل التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة بقيادة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس الإدارة.

وأكد مصطفى براف، على أهمية هذا المنتدى لمستقبل الرياضة الأفريقية، قائلًا: «يفتح هذا المنتدى آفاقًا واعدة لقارتنا، حيث تُتيح برامج التضامن الأولمبي فرصةً فريدةً يجب على كل لجنة أولمبية وطنية أفريقية اغتنامها على أكمل وجه».

استضافة كافة الأحداث الدولية والأولمبية

ومن جانبه كشف اللواء حازم حسني، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية أن الوفود المشاركة في ذلك الحدث الرياضي المهم أبدت انبهارا خلال زيارتها لمدينة مصر للألعاب الأولمبية خاصة لما تحتويه من منشآت عملاقة  ومتطورة وقادرة على استضافة كافة الأحداث الدولية والأولمبية.

وأوضح السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية أنه تم إعداد زيارات للوفود إلى منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومقر اللجنة الأولمبية المصرية وجاءت ردود الفعل إيجابية للغاية من الوفود الافريقية والذين أكدوا أن هذه النسخة من المنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي التي أقيمت في مصر تعد استثنائية في كافة التفاصيل.

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الأولمبية اللجنة الأولمبية ياسر إدريس حازم حسني التضامن الأولمبي

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