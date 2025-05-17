السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طيران الاحتلال يقصف مسجدًا في حي الفخاري شرق خان يونس

خان يونس،فيتو
خان يونس،فيتو

شن طيران جيش الاحتلال غارة استهدفت مسجدا في بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان اليوم السبت، أن إسرائيل هجرت أكثر من 300 ألف فلسطيني من شمال غزة، وقتلت أكثر من 200 شخص، ودمرت ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة.

إسرائيل هجرت 300 ألف فلسطيني 


وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه: "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، ارتقى خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 200 شهيد في محافظة شمال غزة وحدها، في سلسلة مجازر متواصلة، ترافقت مع تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي وإعادة تدمير المدمر، ونزوح قسري لأكثر من 300 ألف مواطن نحو مدينة غزة المنكوبة أصلا، والتي تفتقر لأي بنية تحتية لإيواء هذا العدد الهائل من المهجرين قسريا".

وأضاف المكتب في بيانه: "من بين الشهداء، 140 شهيدا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة منع جيش الاحتلال المتعمد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف في شمال غزة، في جريمة مركبة تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين وتسهيل عمليات الإنقاذ في أوقات الحرب".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة جيش الاحتلال خان يونس قطاع غزة فلسطين

مواد متعلقة

قصف إسرائيلي يستهدف شقة سكنية في خان يونس بغزة

استشهاد 27 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خان يونس وارتفاع عدد الضحايا خلال 24 ساعة إلى أكثر من 110 شهداء

الاحتلال يستهدف عدة منازل شرق خان يونس بقطاع غزة

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

بث مباشر مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري نايل 2025 (1/1)

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

ملوك الـ90، الأهلي يحقق فوزا مثيرا أمام البنك ويقترب من تحقيق لقب الدوري

جوارديولا يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء عمر مرموش الضائعة في نهائي الكأس

القبض على أب بتهمة اغتصاب ابنتيه فى مدينة 15 مايو

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لشروط القبول وموعد التقديم للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ما حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة؟

هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية