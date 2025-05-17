السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يقتحم مسجدا بالضفة الغربية ويجبر المؤذن على النداء بعدم التجول

جنود الاحتلال،فيتو
جنود الاحتلال،فيتو

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجد كفر الديك غرب سلفيت، في الضفة الغربية، تحت تهديد السلاح، كما أجبروا المؤذن على المناداة بمنع التجول.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 63 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 34 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وكان ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل شرقي مدينة دير البلح بغزة إلى 8 شهداء، والبحث جار عن مفقودين.

كما استهدفت غارات إسرائيلية على مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

 

إرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة استعدادا لتوسيع العملية العسكرية.

 

سبع دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة

دعت سبع دول أوروبية أمس الجمعة إسرائيل إلى "عكس سياستها الحالية" في غزة ورفع الحصار على دخول المساعدات "على الفور" وسط وضع إنساني كارثي في القطاع.

وقال قادة أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج في بيان مشترك إنهم "لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي يسببها الإنسان والتي تحدث أمام أعيننا في غزة".

وأضاف البيان: "ندعو حكومة إسرائيل إلى عكس سياستها الحالية على الفور، والامتناع عن القيام بالمزيد من العمليات العسكرية وإلغاء الحصار تماما وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل من وسريع وبدون معوقات في جميع أنحاء قطاع غزة من جانب الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية".

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