السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

انطلاق أعمال ‎القمة العربية الـ 34 في العراق

القمة العربية، فيتو
القمة العربية، فيتو

انطلقت منذ دقائق أعمال ‎القمة العربية الـ 34 في العاصمة العراقية بغداد.

بغداد تستضيف القمة العربية الـ 34 والعراق

وتستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، القمة العربية بدورتها الـ34، والتي يتوقع أن يشارك فيها قادة وملوك ورؤساء حكومات من 22 دولة عربية، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وأممية، وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وتناقش القمة ملفات محورية تتعلق بالأمن القومي العربي، والتحديات السياسية الإقليمية، إضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن القمة العربية تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة.

متابعة مخرجات القمة مع الجامعة العربية

وقال السوداني في مقابلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية إن "انعقاد القمة يؤكد على حقيقة أن العراق مستمر بدوره الريادي بالمنطقة"، مبينا أن " العراق بدأ يخطو خطوات ثابتة لصياغة موقف عربي موحد تجاه مختلف القضايا".

وأضاف: "أعددنا جميع المتطلبات لإنجاح القمة العربية،  ونعمل برؤية جديدة لمراجعة القرارات ومتابعة جميع مخرجات القمة مع الجامعة العربية".

وتابع: "لا نريد أن تكون مواقفنا ردود أفعال وإنما ننتقل إلى الفعل والتأثير، الكثير من الدول العربية تواجه تحديات مباشرة وغير مباشرة ورؤيتنا أن نتحرك لمواجهة هذه التحديات برؤية العمل المشترك".

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