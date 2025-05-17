السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: مستوطن يصيب طفلة في رأسها بالخليل

الهلال الاحمر الفلسطيني،فيتو
الهلال الاحمر الفلسطيني،فيتو

أعلن  الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم عن إصابة طفلة في رأسها بعد تعرضها للضرب من قبل مستوطن في البلدة القديمة بالخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي  بلدتي كوبر وأبو شخيدم شمال رام الله بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

واستشهد فلسطينان بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مراكز وتكايا توزيع الطعام التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 68 مركزا وتكية.
 

الاحتلال يستهدف مراكز توزيع الغذاء بغزة

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه، أن الاحتلال استهدف 39 مركزا لتوزيع الغذاء والمساعدات و29 تكية طعام تقدم وجبات يومية للمحتاجين والجوعى.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه: الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين في قطاع غزة.

الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين في قطاع غزة


وتابع: هذا الاستهداف الممنهج أدى لاستشهاد مئات المواطنين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.
 

واستطرد: استمرار الصمت الدولي يعني مشاركة فعلية في هذه الإبادة الجماعية البطيئة لشعب أعزل محاصر.

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