السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

41 شهيدا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 26 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

 

إرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة

 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لإرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة استعدادا لتوسيع العملية العسكرية.

 

سبع دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة

 دعت سبع دول أوروبية أمس الجمعة إسرائيل إلى "عكس سياستها الحالية" في غزة ورفع الحصار على دخول المساعدات "على الفور" وسط وضع إنساني كارثي في القطاع.

وقال قادة أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج في بيان مشترك إنهم "لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي يسببها الإنسان والتي تحدث أمام أعيننا في غزة".

وأضاف البيان: "ندعو حكومة إسرائيل إلى عكس سياستها الحالية على الفور، والامتناع عن القيام بالمزيد من العمليات العسكرية وإلغاء الحصار تماما وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل من وسريع وبدون معوقات في جميع أنحاء قطاع غزة من جانب الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية".

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