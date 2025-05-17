رئيس الموساد السابق: الوضع الإستراتيجي لإسرائيل تلقى ضربة قوية

نقلت قناة كان الإسرائيلية عن رئيس الموساد السابق أفرايم هاليفي قوله: إن إسرائيل لا تعطي الأسرى أولوية قصوى، والوضع الإستراتيجي لإسرائيل تلقى ضربة قوية.

وفي السياق ذاته قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت: نطالب نتنياهو والوفد المفاوض في الدوحة بإنهاء الحرب وإعادة أبنائنا.

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نطالب نتنياهو بإنهاء الحرب فورا



وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الصفقات فقط هي ما ينقذ أرواح "المختطفين" ونتنياهو يخوض الحرب لاعتبارات سياسية.



وتابعت: نتنياهو يقودنا إلى حرب أبدية وإلى إقامة مستوطنات في غزة ويخدم أقلية متطرفة واستمرار الحرب سيقتل باقي "المختطفين".

واستطردت: نتوسل إلى ترامب أن يضع حدا لنتنياهو وأن يحدد له ولحماس سقفا لإنهاء الحرب والضغط العسكري لن يعيد "المخطوفين" بل سيقتلهم

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