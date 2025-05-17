السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يستهدف 68 مركزا وتكية لتوزيع الغذاء والمساعدات في غزة

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مراكز وتكايا توزيع الطعام التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 68 مركزا وتكية.
 

الاحتلال يستهدف مراكز توزيع الغذاء بغزة

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه ان الاحتلال استهدف 39 مركزا لتوزيع الغذاء والمساعدات و29 تكية طعام تقدم وجبات يومية للمحتاجين والجوعى.


وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه: الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين في قطاع غزة.

الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين في قطاع غزة


 وتابع: هذا الاستهداف الممنهج أدى لاستشهاد مئات المواطنين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.
 

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واستطرد: استمرار الصمت الدولي يعني مشاركة فعلية في هذه الإبادة الجماعية البطيئة لشعب أعزل محاصر.

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غزة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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