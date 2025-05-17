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رياضة

تنس الطاولة، يسرا حلمي تتأهل للدور الثاني من بطولة العالم

يسرا حلمي، فيتو
يسرا حلمي، فيتو

تنس الطاولة، تأهلت يسرا حلمي للدور الثاني خلال مشاركتها في منافسات فردي السيدات، ببطولة العالم لتنس الطاولة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهلت يسرا حلمي للدور الثاني من بطولة العالم، بعد الفوز على الأسترالية لام جوسلين بنتيجة (4-1)، في الدور الأول.

وضمن منافسات اليوم الأول أيضا، خسر الزوجي المصري المكون من محمود حلمي وهند فتحي، أمام زوجي منتخب نيجيريا في الدور الأول من بطولة العالم، ليودعا المنافسات مبكرا.

 

قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم

 وتضم قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم كل من:

الرجال: عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - محمود حلمي - علي غلاب.

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - مريم الهضيبي - يسرا حلمي - هند فتحي - مروة الهضيبي.

وتضم البعثة أشرف حلمي، رئيس الاتحاد، الذي سيحضر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، إلى جانب أشرف عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، رئيسًا للبعثة، أشرف صبحي مدرب للمنتخب، وأكين داملا توريد كمدرب أحمال.

وتشهد البعثة أيضًا تواجد الحكمة الدولية آية إبراهيم التي سيتم إسناد إليها بعض مباريات البطولة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن البطولة ستشهد إقامة منافسات كل من فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات بالإضافة إلى الزوجي المختلط.

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تنس الطاولة يسرا حلمي بطولة العالم الدوحة يوسف عبد العزيز هند فتحي

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