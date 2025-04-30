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رياضة

تنس الطاولة، تأهل ثنائي مصر لنصف نهائي بطولة البحر المتوسط

تنس الطاولة، فيتو
تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، تأهل كل من محمود أشرف حلمي ويوسف عبد العزيز، للدور قبل النهائي من منافسات بطولة البحر المتوسط لتنس الطاولة.

ويخوض محمود أشرف حلمي مواجهة قوية أمام بطل الجزائر في الدور قبل النهائي، فيما يلتقي يوسف عبد العزيز مع بطل تونس ضمن منافسات الدور نفسه.

 

هدنة في اتحاد تنس الطاولة

وتراجع أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، عن التقدم باستقالة جماعية، بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك على خلفية رفضهم للسياسة التي يتبعها رئيس الاتحاد أشرف حلمي، في إدارة شئون اللعبة.

وعلمت “فيتو”، أن الأعضاء الثلاثة وهم، خالد الحفني نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمود أباظة أمين الصندوق، وهبة حامد عضو مجلس الإدارة، أعلنوا قبول “هدنة” مؤقتة مع رئيس الاتحاد بعد تدخل وزير الشباب والرياضة.

وقال مصدر داخل الاتحاد، إن وزير الشباب والرياضة طالب أعضاء المجلس بسحب الاستقالة التي تقدموا بها مع وعود بعدم تكرار الأخطاء والتجاوزات التي دفعتهم لاتخاذ القرار.

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تنس الطاولة محمود أشرف حلمي يوسف عبد العزيز بطولة البحر المتوسط الجزائر تونس

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