الثلاثاء 06 مايو 2025
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رياضة

منتخب تنس الطاولة يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة العالم بقطر

بطولة العالم لتنس
بطولة العالم لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، يخوض المنتخب الوطني لتنس الطاولة، استعدادات قوية للمشاركة في منافسات بطولة العالم للرجال والسيدات، المقرر لها خلال الفترة من 17 وحتى 25 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في بطولة العالم وجاءت كالتالي:

الرجال: عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - محمود حلمي - علي غلاب.

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - مريم الهضيبي - يسرا حلمي - هند فتحي - مروة الهضيبي.

ويخوض المنتخب حاليا معسكرا يستمر حتى يوم 15 مايو الجاري، يتضمن تدريبات قوية على صالة الاتحاد المصري.

قائمة منتخب تنس الطاولة، فيتو
قائمة منتخب تنس الطاولة، فيتو

وتضم البعثة أشرف حلمي، رئيس الاتحاد، الذي سيحضر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، إلى جانب أشرف عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، رئيسًا للبعثة، أشرف صبحي مدرب للمنتخب، وأكين داملا توريد كمدرب أحمال.

وتشهد البعثة أيضًا تواجد الحكمة الدولية آية إبراهيم التي سيتم اسناد إليها بعض مباريات البطولة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن البطولة ستشهد إقامة منافسات كل من فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات بالإضافة إلى الزوجي المختلط.

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تنس الطاولة المنتخب الوطني لتنس الطاولة بطولة العالم الإتحاد المصري لتنس الطاولة عمر عصر دينا مشرف

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