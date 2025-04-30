زغلول صيام يكتب: أول مرة مصر تخسر بطولة شمال أفريقيا في تنس الطاولة.. لماذا؟! القصة مهداة للوزير والمهندس ياسر إدريس!

أزعم أنني لست متخصصًا في لعبة تنس الطاولة، وكل ما يربطني بها بعض الصداقات مع أبطال سابقين أو مدربين أو مسئولين… وفي الساعات الأخيرة، تلقيت نبأ خسارة مصر بطولة شمال إفريقيا واحتلالها المركز الثاني بعد الجزائر لأول مرة ربما في التاريخ، كما أبلغني أحد الأصدقاء… ليس هذا مهمًا، فالرياضة مكسب وخسارة.

ولكن تابعت كلامًا لأحد مدربي تنس الطاولة ذكر فيه أمورًا لو صحت، لأوجبت أن تهتز لها وزارة الشباب والرياضة وكذلك اللجنة الأولمبية برئاسة الصديق المهندس ياسر إدريس.

ولكن أمام الحقيقة والظلم، أجدني أقف عاجزًا ولا أملك إلا الكلمة التي أقولها مهما كلفتني… أمام نظرة حزن ونظرة عجز من ولي أمر مكلوم بعد أن طرق جميع الأبواب بحثًا عن العدل والعدالة.

وأزعم أنه ليس ثمة علاقة بيني وبين اللواء أشرف حلمي، لا تتجاوز الإعجاب ببطل سابق في تنس الطاولة، ولكن الأمر يحتم عليّ أن أنقل للواء أشرف حلمي ما سمعته… لربما كان في الأمر أمور خافية عليّ.

ورغم أنني لست ممن ينتقم من مسئول في صورة ابنه، إذ لا يوجد ما يدعو للانتقام من الأساس، فقد سألت الكثير ممن أثق تمامًا في شهادتهم، وأكدوا لي مضمون شكوى أحد أولياء الأمور الذي لم يسافر نجله إلى بطولة شمال إفريقيا.

بطولة الفرق في تنس الطاولة دائمًا تكون من خمسة لاعبين يشارك منهم أربعة، وربما تكون مصر الوحيدة التي شاركت بأربعة فقط، ويقولون إن العدد أربعة لضمان مشاركة لاعب بعينه، وكل أسرة تنس الطاولة تعرفه… لا، وألف لا.

لم يُضِيع الرياضة في بلدنا إلا الوساطة والمجاملات… أحب أولادك كيفما شئت، ولكن ليس على حساب العدل، ولا على حساب بلد بحجم مصر.

اللاعب الذي أطاح بمدربه على الجمهور بعد نهاية المباراة ارتكب سلوكًا مشينًا، يستحق عليه العودة إلى مصر فورًا، وليس انتظار اللجنة المنظمة لتوقع عليه عقوبة، ولكن هذا ما حدث.

لست في مجال تقييم فني لمن كسب ومن خسر، ولكننا أمام واقعة تستحق التحقيق، ليس بسبب المشاركة في البطولة، بل لتوفير العدالة لشباب في مقتبل العمر… هؤلاء الشباب، كيف يقتنعون بالدفاع عن ألوان علم بلدهم وهم يتعرضون للظلم؟

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