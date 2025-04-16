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رياضة

بعد تدخل وزير الرياضة، أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة يتراجعون عن الاستقالة

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، تراجع أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، عن التقدم باستقالة جماعية، بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك على خلفية رفضهم للسياسة التي يتبعها رئيس الاتحاد أشرف حلمي، في إدارة شئون اللعبة.

هدنة في اتحاد تنس الطاولة

وعلمت “فيتو”، أن الأعضاء الثلاثة وهم، خالد الحفني نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمود أباظة أمين الصندوق، وهبة حامد عضو مجلس الإدارة، أعلنوا قبول “هدنة” مؤقتة مع رئيس الاتحاد بعد تدخل وزير الشباب والرياضة.

وقال مصدر داخل الاتحاد، إن وزير الشباب والرياضة طالب أعضاء المجلس بسحب الاستقالة التي تقدموا بها مع وعود بعدم تكرار الأخطاء والتجاوزات التي دفعتهم لاتخاذ القرار.

قرارات فردية

وحسب ما جاء في الاستقالة، فإن اعتراض الأعضاء الثلاثة جاء بسبب انفراد رئيس الاتحاد بالقرارات دون الرجوع لباقي أعضاء المجلس، وظهر ذلك بشكل واضح في أزمة قيد عمر عصر ويوسف عبد العزيز ضمن قائمة الأهلي وغيرها من القرارات الهامة.

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