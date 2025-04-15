تنس الطاولة، عمر إيهاب يحصد ذهبية بطولة الجمهورية للناشئين

تنس الطاولة، حصد عمر إيهاب نصر لاعب نادي سبورتنج على المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت 19 عاما.

وأقيمت بطولة كأس الجمهورية على صالة اتحاد الشرطة بالعباسية، وشهدت مشاركة أكثر من 1000 لاعب يمثلون 48 ناديًا من مختلف محافظات الجمهورية، وفي مقدمتهم الأهلي والزمالك وإنبي وبتروجت وسبورتنج والإسماعيلي.

ويقدم عمر إيهاب أداءً مميزًا في بطولات تنس الطاولة، وهو أحد أبناء نادي سبورتنج، وسبق له الحصول على ذهبية البطولة الأفريقية للناشئين، كما اختاره الاتحاد الدولي ضمن أفضل 4 مواهب صاعدة على مستوى العالم.

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