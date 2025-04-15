الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تنس الطاولة، عمر إيهاب يحصد ذهبية بطولة الجمهورية للناشئين

عمر إيهاب نصر لاعب
عمر إيهاب نصر لاعب تنس الطاولة، فيتو

 تنس الطاولة، حصد عمر إيهاب نصر لاعب نادي سبورتنج على المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت 19 عاما.

وأقيمت بطولة كأس الجمهورية على صالة اتحاد الشرطة بالعباسية، وشهدت مشاركة أكثر من 1000 لاعب يمثلون 48 ناديًا من مختلف محافظات الجمهورية، وفي مقدمتهم الأهلي والزمالك وإنبي وبتروجت وسبورتنج والإسماعيلي.

 ويقدم عمر إيهاب أداءً مميزًا في بطولات تنس الطاولة، وهو أحد أبناء نادي سبورتنج، وسبق له الحصول على ذهبية البطولة الأفريقية للناشئين، كما اختاره الاتحاد الدولي ضمن أفضل 4 مواهب صاعدة على مستوى العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنس الطاولة عمر إيهاب نصر كأس الجمهورية لتنس الطاولة صالة اتحاد الشرطة الأهلي

مواد متعلقة

صراعات واستقالات، اتحاد تنس الطاولة يواجه المجهول

تنس الطاولة، عمر عصر يودع جولة السلسلة العالمية من الدور الأول

اتحاد تنس الطاولة يعلن دعمه لقائمة ياسر إدريس في انتخابات اللجنة الأولمبية

إعلان نتائج بطولة تنس الطاولة للجامعات والمعاهد العليا المصرية
ads

الأكثر قراءة

فجر الرعب في القاهرة، ماذا أشعل لهيب مخازن أخشاب الشرابية؟

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

بالأرقام وزير المالية يوجه رسائل طمأنة للشعب

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل حوالي 18.4 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

الدولار بكام النهاردة، أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز في مهمة خاصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إقرار إخوة يوسف بالذنب، تفسير الشعراوي للآية 97 من سورة يوسف (فيديو)

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية