وكيل «تشريعية الشيوخ»: النظام الانتخابي المختلط الحالي هو الأنسب لمصر.. وزيادة عدد أعضاء «النواب» بانتظار الحسم (1 – 2)

>> جلسات الحوار الوطنى توصلت إلى 3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي

>> لا يوجد أى إلزام بزيادة عدد أعضاء أى من مجلسى النواب والشيوخ

>> المواءمة السياسية والكثافة السكانية وراء مقترح الزيادة

>> يمكن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب دون زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ

>> لا يوجد ما يسمى النظام الانتخابي الأفضل في العالم ولكن هناك الأنسب لكل بلد

>> النظام الحالي يحقق الكوتة التمييزية بتمثيل الشباب والمرأة والمصريين بالخارج والمسيحيين وذوى الإعاقة

>> أرفض زيادة عدد القوائم وتقليل المساحة الجغرافية لكل دائرة





مع اقتراب مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها العام الحالى، يشهد الشارع السياسى انقساما واضحا حول مقترح زيادة عدد النواب بالمجالس النيابية وشكل النظام الانتخابي، وهى الموضوعات التى لم يتم حسمها بالحوار الوطنى، حيث سبق مناقشتها والخروج بعدد من التوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب حاليا 595 نائبًا، ويكلف حزينة الدولة أكثر من مليار جنيه سنويا. وتجد قطاعات كبيرة أنه لم يعد معبرا عن هموم الشعب وقضاياه وأزماته، بقدر ما صار صدى لصوت الحكومة وذراعا قوية لتمرير ما تريده من قوانين.

“فيتو” طرحت القضية على النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، فقال إن مقترح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، لم يحسم بعد، معلنا تأييده للفكرة بعد إجراء الدراسات الإحصائية لعدد السكان والناخبين بمعرفة جهاز التعبئة والإحصاء.

وأضاف خلال حوار لـ فيتو، أن السبب فى ذلك هو المواءمة السياسية، مشيرا إلى أنه حال زيادة عدد أعضاء مجلس النواب فلا يوجد إلزام بزيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ.

كما أيد النظام الانتخابى المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة المطلقة المغلقة، 50/50، وهو النظام الحالى حتى الآن، ورفض هلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية فى نظام القائمة المغلقة، مشيرا إلى أنها تحقق فكرة نائب الشعب ككل.



وإلى نص الحوار:

*سبق وأعلنتم عن موقفكم خلال الحوار الوطنى بتأييد زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، هل ما زلتم تتمسكون بهذا الموقف؟

بالفعل أعلنا تأييدنا لفكرة زيادة أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة الأمر بجلسات الحوار الوطنى، وتم الخروج بتوصية بزيادة العدد بعد إعداد الدراسات الإحصائية للسكان وأعداد الناخبين من خلال جهاز التعبئة والإحصاء، وتم رفع تلك التوصية ضمن توصيات الحوار الوطنى المرفوعة لرئيس الجمهورية، ولكن إلى الآن لم يتم حسم الأمر لدى القيادة السياسية.

*وما سبب تأييدكم لهذا المقترح؟

السبب هو الزيادة السكانية وكذلك الموائمة السياسية وفقا للطبيعة المجتمعية والسياسية وهو ما يقدره المتناقشون فى ذلك الأمر.

*وما المقصود بـ المواءمة السياسية؟

تشمل أمورا متعددة مثل فكرة استيعاب كيانات وأحزاب سياسية وكذلك تمثيل أكبر للمناطق والدوائر، وغيرها من الأمور التى تساعد على تحقيق الاستقرار السياسى والمجتمعى فى الشارع.

*وهل يوجد إلزام بزيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ، حال التوافق على زيادة عدد أعضاء مجلس النواب؟

بالطبع لا، فلا يوجد أى إلزام بزيادة عدد أى من المجلسين، وبالتالى يمكن زيادة عدد أعضاء أى منهم دون الآخر، وبالتالى يمكن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب دون زيادة عدد أعضاء مجلس الشيوخ.

*وماذا عن النظام الانتخابى الأفضل لمصر؟

أولا لا يوجد ما يسمى النظام الانتخابى الأفضل فى العالم، ولكن هناك النظام الأنسب المتوافق مع الظروف المجتمعية والسياسية والثقافية لكل بلد.

وفى جلسات الحوار الوطنى تم التوصل إلى ثلاثة مقترحات فيما يتعلق بالنظام الانتخابى، منها النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى بنسبة 50% ونظام القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 50%، والنظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى والقائمة المغلقة والقائمة النسبية، والنظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى والقائمة النسبية.

*وما هو موقفكم من تلك الأنظمة الثلاثة؟

نؤيد النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة المطلقة المغلقة، 50/50، وهو النظام الحالى حتى الآن، ولنا مبرراتنا فى ذلك.

*وماهى مبرراتكم؟

أولا أنه نظام سهل فى تطبيقه وسهل فى تعامل الناخبين معه وسهل فى حصر وفرز نتائج الانتخابات، كما أنه أنسب نظام يحقق الكوتة التمييزية التى نص عليها الدستور بتمثيل فئات مثل الشباب والمرأة والمصريين فى الخارج والمسيحيين وذوى الإعاقة.

كما تمت تجربته بالفعل والتأكد من نجاحه فى تحقيق تلك المميزات، ونجح فى تكوين تحالفات انتخابية جيدة وتمثيل كيانات وأحزاب متنوعة داخل البرلمان، وذلك مقارنة بباقى الأنظمة التى تمثل صعوبة فى إجراءاتها على الناخبين.

*يرى البعض أهمية تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية فى نظام القائمة المغلقة بزيادة عدد القوائم وتقليل المساحة الجغرافية لكل دائرة، هل تتفق مع ذلك؟

لا أتفق مع هذا المقترح، أولا لأن الدوائر الحالية بالقائمة المغلقة التى تضم عددا من المحافظات، تساعد فى تحقيق فكرة نائب الشعب ككل وممثل لكل المواطنين بالمحافظات يناقش ويتبنى كافة قضايا المصريين، وبالتالى نكون أمام نائب أمة وليس نائب محليات.

كما أنها يتم تشكيلها وفقا للتقسيم الجغرافى للمحافظات القريبة من بعضها، وبالتالى أرى أن فكرة تقليل مساحتها ليست مجدية.

*وماذا عن موعد إجراء التعديلات على قوانين الانتخابات؟

أولا لم يحسم بعد، إذا كان سيتم تعديل قوانين الانتخابات من عدمه.

ثانيا، القوانين الحالية مازالت سارية ويمكن إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لها، حال عدم زيادة الأعضاء.

*وهل لديكم نية فى حزب مستقبل وطن للتقدم بتعديلات حال التوافق على زيادة الأعضاء؟

سوف ننتظر ما سوف تسفر عنه توصيات الحوار الوطني.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

غدا في الحلقة 2



الدكتور صلاح فوزى: الدستور غير ملزم بزيادة عدد أعضاء «النواب»





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