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أخبار مصر

ذروة الموجة الحارة والقاهرة تسجل 40 درجة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم السبت، ذروة الموجة شديدة الحرارة، وتوقعت أن  يسود اليوم طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى الجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:46

درجة الحرارة الصغرى:28

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