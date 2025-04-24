مشروبات مرطبة وصحية بعد التعرض للموجة الحارة

مشروبات مرطبة وصحية، نواجه هذه الأيام موجة حارة، مما يجعل البعض يتعرض للعديد من المشاكل الصحية، من أعراض الجفاف والإرهاق وفقدان التركيز، وهي نتائج طبيعية لفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الزائد.





وفي مثل هذه الأجواء الحارة، يصبح من الضروري تعويض الجسم سريعًا بمشروبات مرطبة وصحية تساعد في ترطيبه، وتزويده بالعناصر الغذائية اللازمة لاستعادة نشاطه وتوازنه.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الموجات الحارة أصبحت من مظاهر التغير المناخي المتكررة، والتعامل معها لا يكون فقط عبر المكيفات أو المراوح، بل يبدأ من داخل الجسم.



وأضافت الدكتورة مها، أن اختيار مشروبات مرطبة وصحية يُعد خطوة وقائية وعلاجية في آن واحد، لتعزيز مناعة الجسم ورفع طاقته.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها بعد التعرض لموجة حارة، مع التركيز على فوائدها الصحية وكيفية تحضيرها.



أهمية الترطيب بعد الحر

عندما يتعرض الجسم لدرجات حرارة مرتفعة، تبدأ آلية التعرق في العمل للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية، ما يؤدي إلى فقدان الماء والأملاح. عدم تعويض هذه الفقدانات يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، الصداع، الدوخة، وحتى ضربات الشمس في الحالات الشديدة. لذلك، فإن شرب السوائل المرطبة ليس رفاهية بل ضرورة للحفاظ على الصحة.

مشروبات تحمي من العطش

أفضل المشروبات الصحية بعد التعرض للحر



1. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند الطبيعي من أكثر المشروبات فاعلية في ترطيب الجسم. يحتوي على مجموعة من الإلكتروليتات المهمة مثل البوتاسيوم، المغنيسيوم، والصوديوم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض الأملاح المفقودة. كما أنه منخفض السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون، ويمكن تناوله باردًا للحصول على انتعاش فوري.

2. الليمون بالنعناع

مشروب الليمون بالنعناع من الخيارات الشائعة والمنعشة، ويُعرف بقدرته على تهدئة حرارة الجسم. يُحضّر بعصر ليمونة طازجة مع أوراق النعناع المطحونة، ويمكن إضافة القليل من العسل للتحلية. يحتوي هذا المشروب على فيتامين C الذي يدعم المناعة، كما أن النعناع له تأثير مبرّد ومهدئ للجهاز الهضمي.

3. ماء الخيار والليمون

من المشروبات الرائجة في أنظمة الديتوكس، ويتميز بقدرته على ترطيب الجسم وتخفيف التوتر الحراري. الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، في حين يُضفي الليمون نكهة حمضية ويزيد من الفائدة بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

4. العصائر الطازجة (دون سكر مضاف)

عصائر الفواكه الطبيعية مثل البرتقال، البطيخ، الأناناس، والرمان تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والسوائل. عصير البطيخ بشكل خاص يحتوي على نسبة ماء عالية جدًا، بالإضافة إلى مادة الليكوبين التي تحمي من الإجهاد الحراري. ينصح بتحضير العصائر منزليًا لتجنب السكر الصناعي الذي قد يرهق الجسم بدلًا من إنعاشه.

5. اللبن الرائب أو الزبادي المخفوق

مشروب اللبن الرائب (أو الزبادي المخفوق مع الماء) غني بالبروبيوتيك التي تدعم الهضم، بالإضافة إلى الكالسيوم والبروتين. يساعد في تهدئة المعدة وترطيب الجسم، ويمكن إضافة رشة نعناع ناشف أو كمون لتعزيز الطعم والفائدة.

6. ماء الشعير الطبيعي

يعد من المشروبات التقليدية المفيدة، إذ يساهم في خفض حرارة الجسم وتحسين وظائف الكلى، كما يحتوي على ألياف مفيدة للهضم. يمكن تحضير ماء الشعير بغلي الشعير في الماء ثم تصفيته وشربه باردًا، مع إضافة عصرة ليمون أو عسل حسب الرغبة.

نصائح مهمة أثناء اختيار المشروبات

تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة: تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، وقد تؤدي إلى زيادة فقدان السوائل.

الاعتماد على المشروبات الطبيعية: كلما كانت المكونات طازجة وطبيعية، زادت الفائدة وقل الضرر.

الاعتدال في شرب المياه: من الأفضل شرب الماء على فترات خلال اليوم وليس دفعة واحدة لتجنب إرباك الكلى.

إضافة رشة ملح طبيعية: في بعض الحالات، خاصة بعد مجهود بدني، يُفضل إضافة رشة بسيطة من الملح البحري الطبيعي لتعويض الإلكتروليتات.

مشروبات للطاقة والنشاط

وصفة منزلية سريعة لمشروب مرطب



مشروب الخيار والنعناع مع ماء الورد

المكونات:

نصف خيارة مقطعة شرائح

5 أوراق نعناع

ملعقة صغيرة ماء ورد

لتر ماء بارد

عصير نصف ليمونة

الطريقة:

توضع المكونات في إبريق وتُترك لمدة ساعة في الثلاجة حتى تتداخل النكهات. يُشرب طوال اليوم لترطيب طبيعي وانتعاش فوري.

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