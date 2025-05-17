السبت 17 مايو 2025
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صحة ومرأة

تزامنا مع ذروة الموجة الحارة، 10 تعليمات من الصحة للمواطنين لتجنب ضربات الشمس

الموجة الحارة،فيتو
الموجة الحارة،فيتو

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم، موضحة أن اليوم السبت ستكون ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة 40 وقت الظهيرة.

وتزامنا مع هذه التحذيرات وجهت وزارة الصحة نصائح للمواطنين لتجنب ضربات الشمس تضمنت التالي:

١- غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار لحجب أشعة الشمس.

٢- الاستعانة بالمراوح والمبردات وضرورة  فتح النوافذ ليلًا لتهوية الأماكن.

 

٣-  الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يمكن أن يسبب إجهادًا حراريا وضربات شمس تسبب الوفاة.

٤- تجنب الخروج أو مزاولة نشاط مجهد في أوقات اشتداد الحرارة أثناء النهار.

٥- الحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان. 

٦-  الاستفادة من هواء الليل لتبريد المنزل عندما تكون درجة الحرارة في الخارج أقل منها في الداخل.

٧-  ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون. 

٨- أخذ حمامًا باردًا مع المواظبة على شرب الماء طوال اليوم.

٩ تجنب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة أثناء النهار. 

١٠- في حال ظهور علامات الإعياء يجب التوقف وعدم بذل أي مجهود.

 

ما هي أعراض ضربة الشمس

 وقالت وزارة الصحة إنه يمكن خلال فترات شدة حرارة الطقس أن يتعرض البعض للإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري.

وأوضحت وزارة الصحة أن ضربة الشمس من حالات الطوارئ التي يجب عند التعرض للإصابة بها الذهاب لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية فورا، وعند الإصابة بضربة الشمس تعني أن الجسم لم يعد قادر على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية للجسم  ترتفع بشكل كبير.

ونصحت بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت درجات الحرارة اليوم حيث تتعرض البلاد إلى موجة شديدة الحرارة، وتوقعت أن يسود  طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

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