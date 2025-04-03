الخميس 03 أبريل 2025
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أخبار مصر

روشتة هامة من معهد بلهارس لترطيب الجسم ومنع الجفاف

روشتة لترطيب جسم
روشتة لترطيب جسم الإنسان
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تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح غذائية تساهم في الحفاظ على الصحة خلال أيام العيد، وذلك من خلال سلسلة "العيد صحة" التي يقدمها أعضاء وحدة التغذية العلاجية بالمعهد ومجموعة من الأطباء المتخصصين.

 وسلطت هند جمال الدين إبراهيم – أخصائي الباثولوجيا الإكلينيكية بأبحاث الدم، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، روشتة حول ترطيب الجسم خلال العيد منعا للجفاف.

 مع تغير نمط الأكل والشرب بعد الصيام، قد يقل شرب الماء ما قد يؤدي إلى الجفاف.
  

احرص على شرب 8 أكواب من الماء يوميًا أو وفقًا لحالتك الصحية وإرشادات الطبيب.
 

 تعويض الأملاح المعدنية المفقودة من خلال تناول الفواكه الطازجة.
 

 يمكن إعداد مشروب منعش بمزج عصير 4 ثمرات برتقال مع لتر ماء وإضافة ملح الطعام بكميات بسيطة.
 

 ترطيب الجسم ضروري، خاصةً في الطقس الحار ومع التعرض لأشعة الشمس.

حافظ على توازنك الغذائي واشرب كميات كافية من الماء لصحة أفضل خلال العيد

 

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