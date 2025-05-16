الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

90 جنيها تراجعا في سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، تراجعا كبيرا في ختام حركة تعاملات اليوم الجمعة 16 مايو 2025، بنحو 90 جنيها وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق. 

 

سعر جرام الذهب 

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. 

الذهب - فيتو 
سعر الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5170 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4530 جنيها.

 

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3880 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 36250 جنيها. 

 

الذهب - فيتو 
سعر الذهب - فيتو 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

سعر الذهب 
سعر الذهب 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب عيار 24 الذهب في مصر جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 ختام تعاملات اليوم ذهب عيار 21 ذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24

مواد متعلقة

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم، وهذا العيار يسجل 5188 جنيها

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

بعد التراجعات الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 15-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 15-5-2025

الأكثر قراءة

الأهلي يخطط لتدعيم هجومه قبل مونديال العالم للأندية

خوسيه ريفيرو يبدي قلقه من ضعف لياقة لاعبي الأهلي البدنية

بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفيين 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2025 (0-0)

رفعت فياض يكتب: لأول مرة في مصر، كليات بعد الإعدادية لا تمنح البكالوريوس ولن تكون تابعة لأي جامعة.. تمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" بعد 5 سنوات دراسة

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين 2025

22 لاعبا بقائمة الشياطين الحمر لمواجهة البنك الأهلي الحاسمة

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

كليات جديدة بعد الإعدادية لا تمنح البكالوريوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

دعاء الجمعة لرد الضال وعودة الأشياء المفقودة

المزيد
الجريدة الرسمية