السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

115 شهيدا في مجازر الاحتلال بقطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت صحة غزة، عن سقوط 115 شهيدا في مجازر الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وكان مستشفى العودة شمالي غزة،  شهد قصفا عنيفا في محيط المستشفى بتل الزعتر وتطاير الشظايا ووصولها إلى غرف المرضى.

وارتقى شهيد بينما أصيب شخصان في قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، عن ارتقاء 103 شهداء وأكثر من 200 مصاب في مجازر الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقبل وقت سابق أعلنت مستشفيات في غزة، استشهاد 64 شخصا على الأقل خلال الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ منتصف الليل، مما يرفع عدد الشهداء خلال 36 ساعة إلى 250 شخصا.

وبحسب مصادر طبية، خلال 36 ساعة، سقط 83 شهيدا جنوب القطاع، و5 شهداء وسط القطاع، و11 آخرين في مدينة غزة، و37 شهيدا شمال القطاع. 

وأشارت المصادر الطبية إلى أن 150 مصابا وصلوا إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي. 

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن في وقت سابق استشهاد 50 شخصا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ منتصف الليل. 

القصف الإسرائيلي

وقال مدير الإمداد الطبي في الجمعية محمد المغير لوكالة فرانس برس "ارتفع عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل المواطنين منتصف الليلة وحتى ساعة مبكرة من صباح اليوم شمال قطاع غزة إلى 50 شهيدا"، مضيفا "طواقمنا ما زالت تعمل حتى الآن في تلك الأماكن". 

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن طواقم الجهاز لم تعد تكفي للاستجابة للاتصالات التي تصله، مشيرا إلى أن هناك مفقودين داخل منازل مستهدفة لم نتمكن من الوصول إليهم.

وتابع أن كل أنحاء القطاع تتعرض لاستهداف وعمليات قتل ممنهج، مضيفا أن 11 قتيلا من عائلة واحدة في القطاع. 

وأفاد مصدر طبي في المستشفى الإندونيسي فرانس برس بأنه "وصل إلى المستشفى 30 شهيدا وعشرات الجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء". 

وقال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة محمد صالحة لفرانس برس "تعاملنا في مستشفى العودة مع ما يزيد على 75 إصابة، بالإضافة إلى وصول 5 من الشهداء".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وخلفت هجماته نحو 173 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الدفاع المدني في غزة الغارات الاسرائيلية شمال قطاع غزة قطاع غزة

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