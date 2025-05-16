بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفيين 2025، يقدم لكم موقع فيتو مشاهدة حصرية للمباراة.

موعد مباراة النصر ضد التعاون اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والتعاون، اليوم الإثنين في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون اليوم

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون اليوم، هي شبكة SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن وجميع البطولات المحلية في المملكة والشرق الأوسط، حيث سيتم بث المباراة مباشرة عبر قناة SSC SPORT HD1.

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