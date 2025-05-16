الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفيين 2025

فيتو

بث مباشر مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفيين 2025، يقدم لكم موقع فيتو مشاهدة حصرية للمباراة.

موعد مباراة النصر ضد التعاون اليوم

ومن المقرر أن تقام  مباراة النصر والتعاون، اليوم الإثنين  في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون اليوم

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون اليوم، هي شبكة SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن وجميع البطولات المحلية في المملكة والشرق الأوسط، حيث سيتم بث المباراة مباشرة عبر قناة SSC SPORT HD1.

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