في غياب رونالد، تشكيل النصر لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق النصر، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نظيره نادي التعاون، في المباراة المقرر أن تقام بينهم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق، بجانب المدافع الفرنسي محمد سيماكان، بسبب عدم الجاهزية البدنية.

تشكيل النصر أمام التعاون

حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - محمد آل فتيل - نواف بوشل

الوسط: عبد المجيد الصليهم - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أيمن يحيى - جون دوران - ساديو ماني

موقف الفريقين في الدوري السعودي

يحتل النصر المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف، بينما يقع التعاون في المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

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