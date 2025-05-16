كليات جديدة بعد الإعدادية لا تمنح البكالوريوس (انفوجراف)

رفعت فياض يكتب: لأول مرة في مصر، كليات بعد الإعدادية لا تمنح البكالوريوس ولن تكون تابعة لأي جامعة.. تمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" بعد 5 سنوات دراسة