رفعت فياض يكتب: لأول مرة في مصر، كليات بعد الإعدادية لا تمنح البكالوريوس ولن تكون تابعة لأي جامعة.. تمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" بعد 5 سنوات دراسة

كليات من نوع جديد ستظهر لأول مرة في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتحديد خلال شهر يونيو المقبل. لن يتم الالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – كما هو متبع في كل الجامعات – بل سيتم الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية. هذه الكليات لن تمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس، بل ستمنح شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" بعد دراسة لمدة خمس سنوات في نظام تعليم مختلف.

استقلالية الكليات الجديدة عن الجامعات



لن تكون هذه الكليات تابعة لأي جامعة، بل ستكون مستقلة بذاتها وتتبع وزارة التعليم العالي. وسيتم فتح باب التقدم لها بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب جميع المحافظات، بهدف إنشاء نوع مختلف تمامًا من التعليم الفني في مصر، مستفيدًا من التجربة اليابانية في هذا الشأن. ومن المنتظر التوسع في هذا النوع من التعليم الفني المتقدم نظرًا لكونه يُعد قاطرة التنمية في مصر.

كليات "الكوزن المصرية اليابانية" (ELKosen)



هذه هي كليات "الكوزن المصرية اليابانية" (ELKosen)، والتي تُعد أعلى نظام تعليمي بعد المرحلة الإعدادية في اليابان. يركز نظام هذه الكليات على تنمية المهارات التكنولوجية والهندسية للطلاب من خلال خمس سنوات من الدراسة النظرية والعملية، يقدمها مجموعة من المعلمين الحاصلين على الدكتوراه في الهندسة في مجالات التخصص داخل كليات الكوزن اليابانية. كما تُتيح هذه الكليات ممارسة العديد من الأنشطة البدنية والعقلية، والمشاركة في المسابقات الدولية مثل روبوكون (Robocon).

بداية تطبيق النظام في مصر خلال سبتمبر 2025



وسيتم تطبيق نظام الكوزن الياباني في مصر بداية من سبتمبر 2025، حيث سيتم افتتاح أول نموذج لـ"كليات الكوزن" في مصر بالشراكة مع هيئة التعاون الدولية اليابانية (JICA). وتم تخصيص مدرسة "سلطان العويس" بمدينة العاشر من رمضان، والمقامة على مساحة 70 ألف متر مربع، لتكون مقرًا لإنشاء النسخة الأولى من كليات الكوزن المصرية اليابانية، مع توفير الإقامة الكاملة للطلاب المغتربين.

مناهج يابانية وتجهيزات متطورة



وستستغرق الدراسة في هذه الكليات خمس سنوات متصلة، يتم خلالها تطبيق نفس المناهج الدراسية المطبقة في اليابان، بالإضافة إلى استخدام أحدث المعدات والآلات المخصصة للمعامل اليابانية. كما ستمنح هذه الكليات شهادة "الدبلوم التكنولوجي المتقدم" في تخصصات: الروبوتات والميكاترونيكس، الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات (بالتعاون مع وزارة الاتصالات)، الطاقة الخضراء والألواح الشمسية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من الكوادر والبحوث التطبيقية، وخدمة خطة الدولة في التوسع في حقول الطاقة الشمسية. كما تشمل التخصصات الإلكترونيات الدقيقة والرقائق الإلكترونية، لتوفير كوادر في مجالات تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية.

الإعلان عن التقديم والقبول في يونيو 2025



ومن المقرر الإعلان عن افتتاح هذه الكلية وبدء التسجيل بها وفقًا لشروط محددة خلال شهر يونيو المقبل، حيث يستهدف قبول 320 طالبًا من الطلاب المتميزين للالتحاق بالدفعة الأولى من كليات الكوزن اليابانية المصرية. وقد تم إعداد بنك أسئلة خاص بالاختبارات، يتضمن أكثر من 3 آلاف سؤال، أعده نخبة من المتخصصين اليابانيين والمصريين.. وستبدأ إجراءات القبول بعد إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية في منتصف يونيو 2025، على أن يُعلَن المقبولون في الأسبوع الأول من أغسطس 2025.

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