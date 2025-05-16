تشكيل الهلال في مواجهة الفتح بالدوري السعودي

أعلن جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي الفتح في المباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد نادي الفتح، في الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

موعد مباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الفتح والهلال في الجولة 32 من دوري روشن السعودي في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الفتح والهلال، عبر قناة SSC SPORT Extra HD1.

موقف الفريقين في الدوري السعودي

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الـ13 وفي جعبته 33 نقطة.

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