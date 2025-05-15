الدوري السعودي، الاتحاد يتقدم على الرائد 1/2 في الشوط الأول

مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي ، تقدم فريق الاتحاد على نظيره الرائد بهدفين لهدف في الشوط الأول، من المباراة التي تقام بينهم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي.

وسجل هدفي الاتحاد بيرجوين في الدقيقة 21 وبيريرا في الدقيقة 40.

وجاء هدف الرائد عن طريق عمر جونزاليس في الدقيقة 9.

تشكيل الاتحاد ضد الرائد

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: دانيلو بيريرا- مهند الشنقيطي- عبدالإله العمري- ماريو ميتاي.

في خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- أوناي هيرنانديز.

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين- حسام عوار-عبدالرحمن العبود.

مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

ويدخل اتحاد جدة اللقاء بحثًا عن النقاط الثلاث التي ستمنحه رسميًا لقب دوري روشن للمرة العاشرة في تاريخه.

بنزيما

مباراة الرائد ضد الاتحاد بالدوري السعودي

ويتواجد فريق اتحاد جدة في المرتبة الأولى والصدارة في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، يليه نادي الهلال بالمركز الثاني والوصافة 68 نقطة، ونادي النصر في المركز الثالث 63 نقطة، وفريق القادسية رابعًا برصيد 62 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 21 نقطة فقط.

القناة الناقلة لمباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن

وتبث مباراة الرائد والاتحاد مجانًا على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السُّعُودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي لكرة القدم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج.

وتُذاع المباراة على شاشة قناة SSC 1 HD، بصوت المعلق الرياضي السعودي المتميز، عبد الله الحربي.

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