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رياضة

الشباب يفوز على الرياض 3-1 في الدوري السعودي

الشباب والرياض، فيتو
الشباب والرياض، فيتو

الدوري السعودي، انتزع فريق الشباب نقاط مباراته أمام مضيفه الرياض، بالفوز عليه بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس.

أهداف مباراة الشباب والرياض وترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بادر الشباب بالتهديف عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة 15، ورد بيرنارد مينساه بالتعادل للرياض في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وتمكن هارون كامارا من تسجيل هدف الشباب الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وحسم كريستيان جوانكا النقاط الثلاث لفريقه الشباب بهدف التأكيد مع الدقيقة 90+2.

وغاب عن الشباب هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تعرضه للطرد في مباراة الأهلي بالجولة الماضية من روشن.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى 57 نقطة ليحتل المركز السادس، والخسارة جمدت رصيد الرياض عند 38 نقطة في المرتبة التاسعة بجدول روشن.

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