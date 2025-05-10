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أخبار مصر

"القومي للبحوث" يقدم نصائح غذائية مهمة للوقاية من الأنيميا خلال الامتحانات (فيديو)

امتحانات الجامعات،فيتو
امتحانات الجامعات،فيتو

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر الحلقة الثانية من سلسلة "صحتك في الامتحانات"، التي يُعدها المركز القومي للبحوث، بهدف دعم صحة الطلاب النفسية والجسدية خلال فترة الامتحانات.

الأنيميا في الامتحانات.. الحلقة الثانية من سلسلة "صحتك في الامتحانات"

الحلقة الثانية بعنوان: "تأثير الأنيميا في فترة الامتحانات"، وتُقدمها مي مجدي من معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، حيث توضح كيف تؤثر الأنيميا في القدرة على التركيز والانتباه، وتُقلل من النشاط الذهني والبدني للطالب خلال المذاكرة وأداء الامتحانات.

 

وتُقدم د. مي مجموعة من النصائح الغذائية المهمة للوقاية من الأنيميا، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامينات الأساسية، بما يضمن تعزيز النشاط والطاقة وتحسين الأداء الأكاديمي.

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