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أخبار مصر

أمهات مصر تطالب بالإعلان عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية بكل محافظة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
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 قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك مطالب من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، للمديريات التعليمية، بالإعلان عن النظام الذي سيجري عليه الامتحانات بكل محافظة، سواء بنظام "البوكليت" أو النظام العادي.

نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 

 وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية لا يعلمون النظام الذي ستجري عليه الامتحانات في أغلب المحافظات حتى الآن، مطالبة المديريات التعليمية بالإعلان عن نظام الامتحانات، حتى يستطيع الطلاب الاستعداد لها جيدا قبل انطلاقها بوقت كاف، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

 

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أشار إلى أن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية ستجري في عدد كبير من المحافظات، باستخدام نظام "البوكليت"، نظرًا لأهميته الكبيرة، موضحًا أن اعتماد نظام "البوكليت" يهدف إلى الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، مع ضمان جودة عملية التصحيح ودقتها.

ووجه الوزير بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في المحافظات التي ستطبق هذا النظام، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للمديريات التعليمية، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وناجح، ولتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية.

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