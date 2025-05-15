القومي للبحوث يقدم نصائح طبية لحماية البشرة والشعر من توتر الامتحانات

تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث نصائح طبية للطلاب للتعامل مع تأثير التوتر على صحة الجلد خلال فترة الامتحانات.

كيف يؤثر التوتر على البشرة؟

ويقدم شريف مهدي أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية

المركز القومي للبحوث، كيف يؤثر التوتر على البشرة وكيفية مواجهة ذلك.

- تفاقم مشاكل الجلد مثل الصدفية والأكزيما

- زيادة ظهور حب الشباب

- تساقط الشعر (الثعلبة)

- ظهور الهالات السوداء

- عادات عصبية مثل قضم الأظافر

نصائح للحفاظ على البشرة

• احرص على النوم 7-9 ساعات يوميًا

• تناول طعام صحي وغني بالفيتامينات

• اشرب الماء بانتظام

• مارس تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق

• اهتم بتنظيف وترطيب بشرتك

"العقل السليم في الجسم السليم.. فاعتنِ ببشرتك كما تعتني بدراستك"

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