رفع 230 طنًا تراكمات قمامة بجوار كوبري نزلة عبد اللاه بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية مواصلة حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع المخلفات وتراكمات الهدم بحي شرق

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات اليومية لرفع المخلفات وتراكمات الهدم بحي شرق مدينة أسيوط، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الجهود في هذا الشأن.

رفع 230 طنًا من المخلفات الصلبة وبقايا هدم المباني

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم، تمكنت من رفع نحو 230 طنًا من المخلفات الصلبة وبقايا هدم المباني من منطقة مجاورة لكوبري نزلة عبد اللاه، وذلك تحت إشراف شريف وصفي، نائب رئيس الحي. كما تم تمهيد وتسوية الطريق غير المرصوف بالمنطقة لتيسير حركة المواطنين والمركبات، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من لوادر، جليدر، حاويات، قلابات، وسيارات كنس آلي.

وأكد محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم الجمعة أن حملات النظافة مستمرة ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وبجميع المراكز والقرى ونقاط التجمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.