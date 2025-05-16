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محافظ أسيوط يشارك فتاة يتيمة زفافها ويوفر كافة مستلزمات الزواج (صور)

محافظ أسيوط يشارك
محافظ أسيوط يشارك في حفل زفاف فتاة يتيمة،فيتو

 
شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في حفل زفاف إحدى الفتيات اليتيمات، وذلك في مشهد إنساني يعكس أسمى معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، وحرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، والوقوف إلى جانب أبناء المجتمع في كافة المناسبات حيث أقيم الحفل على متن احد الفنادق العائمة كورنيش النيل، بحي شرق مدينة أسيوط.

 

 

حضر الحفل الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والنائب المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ والنائب مصطفى بدران والنائب أحمد الشناوي أعضاء مجلس النواب.

تلبية كافة احتياجات العروس

 

كان محافظ أسيوط قد استجاب لمناشدة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتقديم يد العون في تجهيز العروس وقد بادر فور علمه بتوجيهه لكافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتلبية كافة احتياجات العروس، وتوفير الدعم اللازم لإدخال السرور على قلبها، ويمنحها بداية حياة مستقرة وآمنة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر، في تصريحات له على هامش الحفل، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المحافظة تترجم هذا التوجه إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يعزز من قيم التكافل ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تجهيز أثاث غرفة النوم من خلال ورش التعليم الفني التابعة للمدارس الصناعية بالمحافظة، في إطار الاستفادة من الطاقات الشبابية والإمكانيات المتاحة داخل المنظومة التعليمية، مضيفًا أن المحافظة قامت كذلك بتجهيز الشقة بالكامل بالأجهزة الكهربائية والمفروشات ومستلزمات المعيشة، من خلال المشاركة المجتمعية والتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين.

 

كما شملت المبادرة محافظة أسيوط التكفل بدفع إيجار المسكن لمدة عام كامل، بالإضافة إلى تغطية تكلفة فستان الزفاف من أشهر مصممي الأزياء في القاهرة بالإضافة إلى مصفف الشعر، وجلسات التصوير، وسيارة الزفاف، ليكون العرس لائقًا بكرامة العروس ويضاهي أجمل حفلات الزفاف وقد أُقيم الحفل في واحدة من أرقي الفنادق النيلية العائمة في أسيوط، وسط أجواء مبهجة واختتم المحافظ حديثه أن جميع المواطنين مسؤوليتنا، وسنعمل دائمًا على أن يشعر الجميع أن الدولة تقف بجوارهم، ومستمرة في بناء مجتمع متكافل لا يترك فيه أحد بمفرده.

 

محافظ أسيوط وكيلا لعروس من دار أيتام

محافظ أسيوط يعلن تلبية احتياجات دار الفتيات اليتيمات

كما شارك في الحفل كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمود ياسين رئيس مركز الفتح، وأحمد ثابت رئيس مركز ومدينة الغنايم، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط إلى جانب عدد كبير من القيادات الشعبية وهم (عادل البارودي وناجح البارودي ونشأت البارودي وعبدالحكيم صبري ونعمان أحمد فتحي نعمان)، في مشهد عكس تلاحم الدولة والمجتمع في دعم أبنائه.

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