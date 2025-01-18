السبت 18 يناير 2025
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محافظات

رفع 85 طن مخلفات وتراكمات قمامة بأسيوط

حملة إزالة المخلفات
حملة إزالة المخلفات بأسيوط، فيتو

شدد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على تكثيف حملات النظافة بكافة قرى ومراكز المحافظة على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030. 

 

رفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وبشكل يليق بها مشيرًا إلى رفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع وصناديق القمامة من الشوارع والميادين العامة وأمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى فضلًا عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

 

حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة بشوارع مدينة أبنوب

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي رئيسة المركز قد شنت حملة نظافة لرفع المخلفات والقمامة بشوارع مدينة أبنوب وعدد من القرى التابعة لها. 

 

رفع 70 طن مخلفات خلال حملة نظافة في أسيوط

رفع 950 طن مخلفات وهدم منازل من طريق مير أسيوط

 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع 85 طن مخلفات من الشوارع والميادين ونقلها إلى المقالب المخصصة بعيدًا عن الكتلة السكانية ولمصنع السماد لإعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها وذلك بإستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية للمراكز والأحياء كـ(لوادر، جليدر، حاويات، قلابات، سيارات الكنس الآلي) مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات بكافة الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة.

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