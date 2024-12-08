الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

رفع 32 طن تراكمات قمامة ومخلفات بقرى أسيوط

حملة إزالة المخلفات
حملة إزالة المخلفات بأسيوط، فيتو

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن حملات النظافة ورفع المخلفات من جوانب الطرق ومداخل القرى بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مستمرة بصورة منتظمة ودورية. 

رفع 32 طن من تراكمات قمامة ومخلفات بقرية مير

 

ولفت محافظ أسيوط إلى إنه تم رفع ما يقرب من 32 طنا من تراكمات قمامة ومخلفات بقرية مير التابعة لمركز القوصية ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

 

انطلاق حملة نظافة بمركز القوصية 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة المختلفة بكافة صورها خاصة الموجودة بمداخل القرى ونظمت حملة تمكنت خلالها من رفع 32 طنا من تراكمات القمامة والمخلفات من خلف موقف مير الجديد وجوار عملية مياه مير حيث تم استخدام معدات المركز والوحدات المحلية تحت إشراف صفاء بدوى محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية مير ومسؤولي الإشغالات ومسؤول الحملة الميكانيكية.

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وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض موضحًا أن الوحدات المحلية بالمراكز والقرى لا تألو جهدًا في هذا القطاع الهام والحفاظ على النظافة بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها.

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