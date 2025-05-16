محافظ أسيوط يفتتح المعرض الأول لبيع المستلزمات الطبية بأسعار مخفضة (صور)



افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المعرض الطبي الأول "إكسبوميد وسط الصعيد" والذي يقام بقاعة نادى الأطباء خلال يومي ١٥ و١٦ مايو الجاري بمشاركة ٤٠ شركة للتجهيزات والمستلزمات الطبية والمعملية وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، وماهر خضري المشرف على معرض وسط الصعيد الطبي، وممثلي الشركات الطبية والعارضين للمستلزمات الطبية.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أقسام المعرض الطبي كـ(مستلزمات الأجهزة الطبية الحديثة، المستلزمات المعقمات والمواد المطهرة،...) وغيرها، واستمع إلى شرح من ممثلي الشركات المشاركة حول أبرز الأجهزة والمنتجات المعروضة والمستلزمات والأدوات الطبية واطلع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع.

عرض المنتجات والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من المعارض والفعاليات بمختلف القطاعات وهو ما يعكس تطور الوعي المهني وحرص الشركات على التوسع في محافظات الصعيد، ونحن كدولة نسعى إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الطبي وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين موضحًا أن مثل تلك المعارض يساهم في عرض المنتجات والمستلزمات الطبية وتلبية احتياجات المستهلكين وتوفيرها بأسعار مناسبة ما يوفر فرصة حقيقية للتواصل بين المؤسسات الصحية والشركات المتخصصة خاصة وأن المستلزمات الطبية تعد جزءًا حيويًا من الرعاية الصحية وتحسين جودتها.

توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية اللازمة بكافة المستشفيات

ولفت محافظ أسيوط إلى العمل على توافر الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية اللازمة بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمرضى بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار محافظ أسيوط إلى التطور الذي يحدث في المستشفيات والمنشآت الطبية والصحية بمراكز وقرى المحافظة التي عملت عليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الآونة الأخيرة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تحقيقًا لرؤية مصر 2030 حيث تذخر المحافظة ببنية تحتية صحية متميزة وتعد مركزًا طبيًا وتعليميًا يخدم ملايين المواطنين في محافظات الصعيد بتضافر الجهود بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص.

وعلى هامش المعرض، تم إهداء الدروع التذكارية للمعرض لمحافظ أسيوط ووكيل وزارة الصحة وتكريم قيادات مديرية الصحة تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم في النهوض بالقطاع الصحي.

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