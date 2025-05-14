تفاصيل افتتاح محافظ أسيوط مقر هيئة النيابة بمدينة أسيوط الجديدة (صور)

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مقر النيابة الإدارية الجديد بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك في إطار خطة الهيئة للتوسع في إنشاء مقرات حديثة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل، وتيسير وصول المواطنين إلى خدمات النيابة وتحقيق العدالة الناجزة.

شهد مراسم الافتتاح عدد من قيادات الهيئة ومحافظة أسيوط، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات بالهئية، والمستشار باهي الدين محمد علي مدير المكتب الفني للنيابات بأسيوط والوادي الجديد والمستشار عبد الوهاب نجاتي مدير فرع الدعوة التأديبية بأسيوط، إلى جانب قيادات جامعة أسيوط منهم الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.



كما رافق الوفد المستشار جعفر عبدالرحمن وكيل إدارة النيابات للتعاقدات، والمستشار أحمد عبدالبديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات والمراسم، والمستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي عضو وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد هاشم المشرف على المقرات بإدارة النيابات، والمستشار هيثم علي عضو مركز الإعلام والرصد بالهيئة، والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعدد من مستشاري النيابة الإدارية ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.

وعقب قص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، قام محافظ أسيوط ورئيس الهيئة بجولة تفقدية داخل المقر الجديد، المقام على مساحة 770 مترًا مربعًا، ويخدم مناطق أبنوب، والفتح، ومدينة أسيوط الجديدة كما استعرضا خلال الجولة منظومة التحول الرقمي بالمقر، والتي تأتي في إطار استراتيجية النيابة لميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والإدارات المركزية.

تقنية الإملاء الصوتي المستخدمة في التحقيقات

وخلال العرض، قدم كل من المستشار محمود سمير، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي، عضو الوحدة، شرحًا حول تقنية الإملاء الصوتي المستخدمة في التحقيقات، والتي تعد نقلة نوعية في تسريع إجراءات التحقيق وتسهيلها، وخاصة في دعم أصحاب الهمم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وعقب الجولة، عقد لقاء موسع بحضور محافظ أسيوط ورئيس الهيئة مع مستشاري النيابة الإدارية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، وبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه كلمات ترحيبية من الحضور.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للتطور التكنولوجي في المقر الجديد، مشيدًا بجهود النيابة الإدارية في تطوير الأداء القضائي ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا أن المقر يعد إضافة نوعية للمحافظة كصرح قضائي حديث كما وجه الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، ورئيس الهيئة المستشار عبدالراضي صديق، على دعمهم لإقامة المقر.

من جانبه، توجه المستشار عبدالراضي صديق بالشكر لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن افتتاح هذا المقر يعكس حجم التطوير المؤسسي الذي تشهده الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن المقر سيسهم في تيسير إجراءات العمل وتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم.

واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع التذكارية بين محافظ أسيوط ورئيس هيئة النيابة الإدارية، في أجواء تعكس روح التعاون والتكامل بين الأجهزة القضائية والتنفيذية، دعمًا لمسيرة الإصلاح المؤسسي في الدولة المصرية.

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