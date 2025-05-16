الجمعة 16 مايو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج: لا يوجد شخص مهما بلغ مستواه الوظيفي بعيد عن المساءلة ومن أمن العقاب أساء العمل

اللواء الدكتور عبد
اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فيتو

أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أنه لا يوجد أي شخص، مهما بلغ مستواه الوظيفي، فوق المساءلة القانونية في المحافظة.

  جاء ذلك تعليقًا على مخالفات تم رصدها في نادي المحليات، حيث شدد المحافظ على ضرورة المحاسبة الفورية لكل من يثبت تقصيره أو ارتكابه لأي مخالفة، مؤكدًا أن “من أمن العقاب أساء العمل”.


وأوضح المحافظ أن الإجراءات القانونية ستُتخذ دون تردد ضد أي مسؤول يثبت تقصيره، سواء من خلال النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو الشؤون القانونية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستكون فورية ورادعة. 

واشار إلى أن بعض الملفات المتعلقة بمسؤولين في مستويات قيادية جارٍ العمل عليها، وستظهر نتائجها قريبًا، مع محاسبة كل مقصر حسب خطأه.

وكان اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لفحص كافة المستندات والأعمال والتعاقدات والأنشطة الخاصة بـ"نادي المحليات".

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلًا عن المديرية المالية بسوهاج رئيسًا، وعضوية كل من ممثل عن مديرية الشباب والرياضة، وعضو من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وعضو من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعضو من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى عضو من إدارة المتابعة الميدانية، على أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء أعمالها.

 

وتتولى اللجنة مهام فحص كافة المستندات والبيانات المالية والإدارية، ومراجعة التعاقدات والأنشطة التي تم تنفيذها داخل نادي المحليات خلال الفترة الماضية، على أن ترفع تقريرًا مفصلًا بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى السيد الوزير المحافظ خلال عشرة أيام من بدء عملها.

 

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي المحافظة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان إدارة الموارد العامة بالشكل الأمثل، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين، ويضمن عدم التلاعب أو الإنحراف الوظيفي داخل أي مؤسسة من المؤسسات بالمحافظة.

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اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المساءلة القانونية نادي المحليات

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