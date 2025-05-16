بحسب نص القانون، ماذا يعني الحكم بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية؟

أثار قرار المحكمة بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد تعديه على طفل في نادٍ شهير، تساؤلات قانونية وشعبية عديدة حول طبيعة هذا الإجراء، ومدته، ومتى يمكن الإفراج عنه.

بحسب المادة 7 من قانون الطفل المصري، فإن إيداع الطفل في مؤسسة رعاية لا يعد عقوبة، بل هو "تدبير احترازي" يتخذ كحل أخير، إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك، وتلتزم المحكمة بمتابعة حالته من خلال تقارير دورية تقدم من المؤسسة كل شهرين بحد أقصى، لتقرر استمرار الإيداع أو استبداله أو إنهاءه فورًا.

ويشترط قانونًا أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، ولا يجوز أن تتجاوز خمس سنوات في حالة الجنح وعشر سنوات في الجنايات، مع التأكيد على أنه لا يتخذ إلا إذا لم تجد التدابير الأخرى نفعا.

كما نصت المادة 110 من القانون ذاته على أن التدبير ينتهي تلقائيا عند بلوغ الطفل سن الحادية والعشرين.

وبالتالي، فإن حكم الإيداع يعني خضوع نجل محمد رمضان لإشراف وتأهيل داخل دار الرعاية، وليس لحبس جنائي، ويمكن أن تقرر المحكمة إنهاء الإيداع في أي وقت إذا ثبت تحسن حالته، مع عدم جواز استمراره لما بعد سن 21 عامًا.

إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية

وقررت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.

غياب محمد رمضان ونجله وحضور والدة المجني عليه

شهدت الجلسة حضور والدة المجني عليه، التي حرصت على متابعة وقائع المحاكمة، في حين غاب الفنان محمد رمضان ونجله المتهم عن الحضور.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الطرفين، حيث أوضح محامي نجل الفنان محمد رمضان أن موكله تغيب عن الحضور نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، عقب علمه بموعد الجلسة.

دفاع الضحية يطالب بمليون جنيه تعويض

وطالب دفاع أسرة الطفل ضحية نجل الفنان محمد رمضان المتهم بضربه داخل النادي بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحق بالمجني عليه من إيذاء نفسي، بسبب حالة الرعب التي سببها له المشكو في حقه.

عريضة الدعوى المقدمة للنيابة في اتهام نجل محمد رمضان

وتضمنت عريضة الدعوى المقدمة لنيابة أكتوبر الكلية سرد وقائع اتهام الفنان محمد رمضان بمشاركة ابنه في إلقاء الرعب في قلب الطفل "عمر" المجني عليه، حيث ارتكب الفنان محمد رمضان جريمتين الأولى تمثلت في قيامه باحتجاز "عمر" دون وجه حق عندما تواصل عبر خاصية "الفيديو" مع ابنه "علي" الذي ظل يطارد الطفل المجني عليه وأصدقائه بالهاتف ليشاهدهم والده حتى دخل "عمر" إلى الحمام وفي تلك اللحظة طلب منه والده الفنان محمد رمضان احتجاز الطفل في الحمام ووضع "كرسي ومقشة" على الباب لمنعه من الخروج حتى ساعده طفل آخر وحرره من الاحتجاز، بعدما فتح له الباب وهو ما شهد به الطفل أمام النيابة العامة.

وكشفت دعوى التعويض الجريمة الثانية المتهم بها الفنان محمد رمضان بالتواطؤ والاشتراك مع ابنه في ضرب المجني عليه بدون آلة حيث أمسك الفنان بالطفل "عمر" حتى يسمح لابنه "علي" بصفعه أمام كافة رواد النادي ما أحدث الإصابة التي وردت بالتقرير الطبي.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده ورود بلاغ لمفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر، من رولا عبدالله، مديرة بشركة إعلانات وبصحبتها نجلها عمر محمد (11 سنة)، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي بالضرب على نجلها.

وأكدت والدة الطفل المتضرر من نجل محمد رمضان، في بلاغها، أن الثاني تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمة.

وأضافت في بلاغها، أن الفنان محمد رمضان شاهد نجله وهو يعتدي على ابنها ولم يردعه عن تصرفه السيئ، وتولت النيابة التحقيق.

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