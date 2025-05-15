قال دوران كالكان أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني: إنه من الضروري ألا يلتفتوا إلى الماضي، بل رؤية ما هو جديد، وأن يتوجهوا إلى التجديد بشجاعة وروح التضحية، وعلينا إيصال عملية السلام والمجتمع الديمقراطي إلى النجاح.

عضو مؤسس بحزب العمال الكردستاني: علينا إيصال عملية السلام والمجتمع الديمقراطي إلى النجاح

وأضاف دوران كالكان خلال المؤتمر الطارئ والتاريخي الثاني عشر لـحزب العمال الكردستاني علينا إيصال عملية السلام والمجتمع الديمقراطي إلى النجاح ، موضحا أنه يجب فهم نتائج المؤتمر الثاني عشر من قبل الشعب وخاصة من قبل قادة المرحلة الجديدة، النساء والشباب بشكل صحيح.

وقال: "يجب علينا استخلاص الدروس من الماضي وفهمها، والتعمق فيها، وعلى هذا الأساس طرح النقد والنقد الذاتي، إن المرحلة هي مرحلة النقد والنقد الذاتي، ومرحلة استخلاص الدروس من الماضي، ولكن دون أن نبقى في الماضي، علينا النظر إلى ما هو الجديد، والانضمام إلى العملية بكل قوة بالسير على الخط الآبوجي بشجاعة وتفان كبير".

وتابع كالكان: أن المضطهدين، والأوساط الاشتراكية، والاشتراكيين، والثوريين، والأصدقاء الديمقراطيين، يسيرون معًا، وهذه المسيرة ستجلب معها تطورات مهمة، وتابع بالقول: "ندائي للجميع على هذا الأساس: دعونا نفهم بشكل صحيح، ونقيّم بشكل عام، ونستخلص الدروس من الماضي، وننظر إلى المستقبل بثقة وشجاعة، ونتخذ خطوات حاسمة، ولنضمن نجاح عملية السلام والمجتمع الديمقراطي".

واستطرد: أريد ان أقول بدايةً، أن القائد آبو قد حضر هذا المؤتمر، أصبح إرادة المؤتمر، وهو صاحب الجهد الأكبر، أحييه بكل حب واحترام، وكما قيل مرةً أخرى، فإننا، بالإضافة لسري سريا أوندر، وصلنا إلى هذا اليوم بقوة وإرادة شهدائنا الأبطال، الذين يصل عددهم إلى عشرات الآلاف، في شخص رفيقينا فؤاد ورضا، أستذكر جميع شهداء نضال الحرية بكل احترام وحب وامتنان.

وأكد كالكان: حقيقةً، كان سري سريا أوندر أكثر شخص شارك في هذه العملية وتطورات النقاشات حولها، قال القائد آبو" منذ 12 عاما ونحن نعمل معًا"، هو أكثر من ساعد القائد آبو على مدى 12 عاما، وأكثر من حاول، وكان له الجهد الأكبر في التحضير لدعوة 27 شباط وإنجاحها.

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