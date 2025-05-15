دوران كالكان: حل حزب العمال الكردستاني لا يعني الفناء

سلطت تقارير إعلامية الضوء على المؤتمر الثاني عشر لـحزب العمال الكردستاني الذي انعقد في الفترة 5-7 مايو في مناطق الدفاع المشروع، تم مشاركة قرارات المؤتمر، الذي عقد في منطقتين مختلفتين بمشاركة مندوبين يمثلون جميع الهياكل التابعة لحزب العمال الكردستاني، مع الرأي العام العالمي في 12 مايو، في المؤتمر الذي عقد على أساس دعوة القائد آبو للسلام والمجتمع الديمقراطي في 27 فبراير الماضي، قرر حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح ووقف جميع الأنشطة التي تجرى باسم حزب العمال الكردستاني، وحلّ حزب العمال الكردستاني لا يعني الفناء، النهاية، الاضمحلال أو الموت؛ بل على العكس من ذلك، فهو خلق أرضية جديدة وفتح الباب أمام انبعاث جديد.

المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني

وخلال المؤتمر الثاني عشر لـحزب العمال الكردستاني، قال أحد مؤسسي الحزب دوران كالكان: خلال هذه الأيام الثلاثة الماضية أجرينا نقاشًا مهمًا واتخذنا قرارات تاريخية في إطار أطروحات ومطالب القائد آبو، وبالتأكيد، إذا تم تنفيذ هذا القرار على أعلى مستوى، فإنَّه سيبدأ عملية جديدة، عملية خطوة بخطوة تعتمد على النضال التحرري الكردستاني من أجل ديمقراطية الشرق الأوسط وتقدم الحياة الديمقراطية للإنسانية، ونحن نؤمن بهذا بكل إخلاص.

وأضاف دوران كالكان: وفي هذا المؤتمر، لم نخطط أو نحدد هذه العملية بشكل علني، لكننا استمررنا فيها حتى النهاية، وعلى هذا الأساس حددنا بشكل واضح ما هو المطلوب، وما يحتاج إلى التغيير، وما يجب تركه، وهذه نتيجة في حد ذاتها، وبناء على هذه التقدم، فإنَّنا نؤمن إيمانًا تامًا بأن خطوات جديدة من التقدم سوف تحدث على الخط الآبوجي.

وتابع: نتمنى النجاح للنضال وكافة الجهود التي بذلت لأجل هذه العملية، ونأمل بأن يؤدي هذا إلى تقدم كبير نحو الحرية والمساواة والعدالة للشعب الكردي والمرأة والشبيبة وشعب تركيا والشرق الأوسط والإنسانية جمعاء، مباركٌ، مباركٌ، هذا الإنجاز، ونأمل أن تساهم هذه القرارات التي اتخذناها في تحقيق كافة أشكال التقدم الداعية والمطالبة للحرية، وقد أدت المناقشات التي أجريناها بشأن مشاريع القرارات إلى خلق مشاركة عامة وموقف أكثر عمقًا وملموسًا، لقد كان جيدًا، وكان له معنى، نعتقد بأنَّنا وصلنا إلى هذا النتائج بنجاح.

واستطرد: ماذا يمكن أن نقول في النهاية؟ تتمثل هذه النهاية في فتح المسار للعملية الجديدة، لأنَّه، كما قال الرفاق من قبل، فهي مكان للحماس والسعادة، لا يعني الفناء أو النهاية، أو الاضمحلال أو الموت، بل على العكس، فهي تعني الانبعاث والنهضة من جديد بشكل أقوى وأكثر فعالية وتأثيرًا، وهو مسار جديد، لهذا السبب يمكننا أن نتطرق إلى بعض الأمور، لو لم يكن بهذا الشكل، لم نكن نتمكن من قول أي شيء، ولذلك قد يكون من المناسب لفت الانتباه إلى بعض التفاصيل، هذا هو المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني.

وقال دوران كالكان: لقد شاركتُ جميع مؤتمرات حزب العمال الكردستاني باستثناء المؤتمر الرابع، ومن بين الرفاق، وبين أولئك الذين قدم لهم الحزب الفرص، ربما كنتُ أنا الأكثر حظًا، لم يتم القضاء أو تصفية حزب العمال الكردستاني وذلك بفضل بصيرة القائد آبو وقوته القيادية وعمله الجاد وجهوده، وقال مؤخرًا "أنا لست المسيح"، وكررها عدة مرات، كان يريد أن يقول" أعني أنني أصنع كل شيء بالعمل الجاد والجهد، وأنا أعيش مع هذه المشاكل 24 ساعة في اليوم، وأتعمق فيها، وكانت هذه العملية بهذا الشكل \، لكن بحسب التنبؤات أو التخمينات أو بالمعنى الضيق للكلمة، لم يحقق حزب العمال الكردستاني النصر، ولكنه حقق النجاح مئات المرات، وأحدث التقدم في المجالات التي اتسمت بالنجاح.

وأضاف: طوال 47 عامًا من النضال بدءًا من انعقاد المؤتمر، يتساءل البعض: ماذا أنجز فلان، ماذا حقق حزب العمال الكردستاني؟ يمكننا أن نجيب على هذا السؤال "ما الذي لم ينجزه ويحققه الحزب؟"، لقد غيَّر التاريخ وقلبه رأسًا على عقب، وهذا ما حدث للكرد وكردستان، لو لم تكن مبادرة القائد آبو، أو نضال حزب العمال الكردستاني الذي استمر 47 عامًا، لما بقي شيء باسم الكردية في الحياة اليوم، ينبغي للرفاق أن يعرفوا هذا حقًا، أنَّ حياتنا شاهدة على ذلك، هذا ليس وصفًا أو تعظيمًا لحزب العمال الكردستاني، ولهذا السبب هناك حديث عن إحياء الكرد وانبعاثه من جديد، نعم، إحياء الوجود، وتحقيق الذات، والشروع في طريق الحرية، وخلق الإرادة ووعي الحرية،

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