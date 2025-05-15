الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

لوفتهانزا توجه ضربة جديدة لإسرائيل

طيران لوفتهانزا،
طيران لوفتهانزا، فيتو

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران عن تمديد إلغاء الرحلات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى 25 من  شهر مايو الجاري، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقف حركة الملاحة في مطار بن جوريون

وفي سياق آخر؛ أعلنت جماعة الحوثي اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وبحسب البيان اليمني؛ فقد حقق الصاروخ أهدافه بنجاح كبير حيث اجبر ملايين الصهاينة المحتلين علي الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار قرابة الساعة.

وأشار البيان إلى أن هذا الصاروخ يعد الصاروخ الثالث خلال أقل من 24 ساعة.

 عملية عسكرية استهدفت المطار بصاروخ باليستي

وفي وقتٍ سابق، نفذت القوة الصاروخية في ميليشيا الحوثي عملية عسكرية استهدفت المطار بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار.

وتهدف العمليات الحوثية  إلى وقفِ العدوانِ على الفلسطينين  الصامدينَ الصابرينَ في قطاعِ غزة، ووقفِ حربِ الإبادةِ ووقفِ المجازرِ المستمرةِ بحقِّهم حتى هذه اللحظةِ وعلى مرأى ومسمَعٍ من العالمِ أجمع.

كما جدد الحوثيون تأكيدَها أنَّ هذه العملياتِ مستمرة ولن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها، مهيبة بكافةِ أبناءِ الأمةِ بالوقوفِ المشرفِ رفضًا للإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِهم ورفضًا للتجويعِ والحصار.

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مجموعة لوفتهانزا للطيران دولة الإحتلال إلغاء الرحلات إلى دولة الاحتلال جماعة الحوثي اليمنية مطار بن جوريون الحوثيون

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