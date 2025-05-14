للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، الحوثي تستهدف مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي

أعلنت جماعة الحوثي في بيان اليوم الأربعاء عن استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عمليات الهبوط والإقلاع علّقت في مطار بن جوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل.



وأفادت، اليوم الأربعاء، برصد صاروخ باليستي أُطلق من اليمن باتجاه مدينة تل أبيب، في ثالث هجوم من نوعه خلال 24 ساعة.



وأكد جيش الاحتلال أن سلاح الجو رصد الصاروخ، وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضه بنجاح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.



وأدى إطلاق الصاروخ إلى تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، مما تسبب بحالة من الذعر بين السكان.



وناشد جيش الاحتلال المواطنين التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة قد تكون شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض.

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