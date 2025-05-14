الأربعاء 14 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع يعلن تعهداته بعد لقاء ترامب في الرياض

لقاء ترامب وأحمد
لقاء ترامب وأحمد الشرع، فيتو

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الأربعاء، إن سوريا تحررت وفرح أهلها وفرحت معهم كل الدول الشقيقة.

كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع

وتابع أحمد الشرع، في كلمة له جاءت بعد اللقاء الذي عقده صباح اليوم مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى العاصمة السعودية “الرياض”: خلال الستة أشهر الماضية، وضعنا أولويات العلاج للواقع المرير الذي كانت تعيشه سوريا، وواصلنا الليل بالنهار، فمن الحفاظ على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي، وفرض الأمن وحصر السلاح، إلى تشكيل الحكومة واللجنة الانتخابية.

ولى العهد السعودي يتوسط ترامب وأحمد الشرع، فيتو
ولى العهد السعودي يتوسط ترامب وأحمد الشرع، فيتو

واستطرد الرئيس السوري أحمد الشرع: كما تم الإعلان الدستوري وعقد المؤتمر الوطني، وإلغاء القوانين الجائرة، وتحرير السوق، وتقييم الواقع المؤسساتي، ووضع اليد على الخلل وطرق علاجها، وتزامن مع كل هذا جولات مكوكية للدبلوماسية السورية للتعريف بواقع سوريا الجديد.

أحمد الشرع يشيد بمشاركة سوريا فى المنتديات الدولية

وتابع الرئيس السوري أحمد الشرع: شاركت سوريا الجديدة في أهم المنتديات والمؤتمرات الدولية، ورفعت علمها في الأمم المتحدة، ونجحت في فتح أبواب مغلقة، ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والغربية.

ووصف أحمد الشرع، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ رفع العقوبات عن سوريا، بالقرار التاريخى ويمهد لرفع المعاناة عن السوريين.

وشدد أحمد الشرع، على أن سوريا لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ، متعهدا بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين.

من داخل الطائرة المتجهة إلى قطر، ترامب يوجه رسالة غير متوقعة لإسرائيل ويصف الشرع بالرائع

أحمد الشرع: نتفاوض مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا ترامب الرياض الرئيس الأمريكى رفع العقوبات عن سوريا

مواد متعلقة

ترامب يشكر أمير قطر وزوجته، ويؤكد: سنفعل أمورًا تسركم قريبا

ترامب يطالب الشرع بترحيل الفلسطينيين والتطبيع مع إسرائيل

البيت الأبيض: ترامب يدعو الشرع للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم (صور)

اللقاء الأول استمر 33 دقيقة، كواليس اجتماع ترامب مع الشرع فى الرياض (صور وفيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل استشهاد النقيب أدهم الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الأسباني 2025

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

القبض على سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع الخامس

باستخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات، مزاعم عبرية حول عملية السرداب لاغتيال أبو عبيدة ومحمد السنوار

بعد الزلزال، البحوث الفلكية: لا نتوقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط

تقلبات حادة وسريعة، الأرصاد تكشف قصة العاصفة شيماء

مدرس يتحرش بطالبات مدرسة صناعية داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تراجع الدولار في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

بعد قفزة الثلاثاء، تعرف على أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14-5-2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 14-5-2025 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد عودته من التوقف 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن اختبار SAT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

تفسير رؤية التاج فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

موسم الحج 2025، ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية