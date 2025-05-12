مبعوث ترامب يلجأ لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق لإنهاء حرب غزة

نقلت صحيفة تليجراف عن مصادر قولها: إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط لجأ إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، للحصول منه على المشورة حول سبل إنهاء الحرب في غزة.

ويتكوف يلجأ لتوني بلير لطلب المشورة في سبل إنهاء حرب غزة



وقالت المصادر: إن ويتكوف، استعان بـ توني بلير كمستشار ضمن شبكة من الخبراء، وذلك بعد أن عبر ترامب عن استيائه من بطء التقدم في ملف غزة، الذي كان أحد أبرز تعهداته الانتخابية بإنهاء الحروب.



في حين قال مصدر دبلوماسي لصحيفة تليجراف: إن "بلير هو خيار طبيعي، فهو وسيط ماهر ويتمتع بعلاقات مع كلا الطرفين".

ويشرف ويتكوف أيضا على جهود موازية تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، كما أجرى محادثات في سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع تصاعد هذه الانتقادات، لجأ ويتكوف إلى بلير، آملا الاستفادة من خبراته المتراكمة في النزاعات طويلة الأمد، ومعرفته الدقيقة بتعقيدات المنطقة، وعلاقاته مع مختلف الأطراف.

وقال أحد المطلعين في واشنطن إن الاستعانة بـ توني بلير تمثل تحركا ذكيا من قبل ويتكوف، الذي غالبا ما ينتقد بسبب نهجه غير التقليدي في التفاوض.

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