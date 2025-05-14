الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

ويتكوف يعلن زيارة تركيا الجمعة لحضور محادثات بين روسيا وأوكرانيا

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام إنه سيتوجه مع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى إسطنبول يوم الجمعة  المقبل للمشاركة في المحادثات المزمعة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، في الدوحة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في تلك المحادثات.

واجتمع مبعوث ترامب للسلام ستيف ويتكوف بعدد من المسؤولين القطريين وعائلات الأسرى، لكن الأسير المفرج عنه عيدان ألكسندر لم يحضر للدوحة لظروف صحية.

وكان التقى مسؤولون قطريون والمبعوث الأمريكي ويتكوف بوفد التفاوض الإسرائيلي أمس في اجتماع دام ساعتين.

 

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا

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